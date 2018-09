Glückwünsche für den "Grieser Bürgermeister"

Kürzlich konnte Erwin Bornschlegel, ein waschechter Ebensfelder, seinen 80. Geburtstag feiern.

Erwin Bornschlegel wurde als zweites von vier Kindern geboren. Nach der Schulzeit erlernte der Jubilar bei der Firma Reinhard in Staffelstein den Beruf des Schmieds. 1951 wechselte er zur Firma Hertel in Ebensfeld, die später unter FA Schmittinger weitergeführt wurde und der er bis zum Erreichen des Rentenalters treu geblieben ist.

Ein Urenkel in der Familie

1966 heiratete er "seine" Siglinde, geborene Wunder, die allerdings vor neun Jahren schon verstorben ist. Mit ihr hatte er zwei Kinder, die wiederum für zwei Enkel und einen Urenkel sorgten.

Erwin Bornschlegel, der auch als "Grieser Bürgermeister" bekannt ist, hat auch das Vereinsleben in Ebensfeld entscheidend mitgestaltet. So ist er Gründungs- und mittlerweile Ehrenmitglied bei der Wasserwacht und beim TSV Ebensfeld. Mit der Ehrenmitgliedschaft wurde er vom Musikvereinigung Ebensfeld geehrt.

In Vielen Vereinen aktiv

Langjährige treue Verbundenheit pflegt der Jubilar mit dem VdK, dem Gartenbauverein, der freiwilligen Feuerwehr, dem Angelsportverein und den Oldtimerfreunde Pferdsfeld und Umgebung. Als Obmann der Feldgeschworenen ist er auch heute noch gefragt. Erwin Bornschlegel ist auch heute noch viel unterwegs, auch wenn es mit dem Laufen etwas schwierig geworden ist. So bringt er seine Enkel zum Kindergarten und wenn es möglich ist, besucht er die Heimspiele seines TSV Ebensfeld. Seine Beliebtheit in Ebensfeld und Umgebung konnte man an den vielen Nachbarn und Vereinsvertretern sehen, die ihm an seinem Ehrentag die Aufwartung machten. Auch Pfarrer Rudolf Scharf und der Zweite Bürgermeister der Marktgemeinde, Hauke Petersen, brachten dem Jubilar ihre Glückwünsche.