Glückwünsche für Anna Than

Auf ein arbeitsreiches Leben blickt Anna Than zurück: Zuerst verdiente sie ihren Lebensunterhalt in Diensten der Lederwarenfabrik Boscha, später dann beim Feinkostladen Fick in Stadtsteinach. Nun hat sie sich ihren Ruhestand redlich verdient. Den verbringt sie im Caritas Senioren- und Pflegeheim St.Marien in Stadtsteinach. Zu ihrem 80. Geburtstag erhielt die Jubilarin zahlreiche Glückwünsche. Für die Stadt gratulierte Bürgermeister Roland Wolfrum, die Glückwünsche der Caritas überbrachten Einrichtungsleiter Stefan Tippner und Pflegedienstleiterin Martina Klemm. red