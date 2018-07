Glückwünsche aus Haard

kki



Nachdem das 40-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Dominik Kesina bereits vergangene Woche in der Nüdlinger Pfarrkirche gefeiert wurde, gratulierten auch die Haarder ihrem Pfarrer beim Gottesdienst in der Sankt Bartholomäuskirche. Die Glückwünsche überbrachte Küsterin Gabi Röder im Namen der Ministranten, dem Pfarrgemeinderat, der Kirchenverwaltung, der Vereine und der Kirchengemeinde. Pfarrer Kesina wurde am 25. Juni 1978 in der Kirche "Heilig Kreuz" in Split in Kroatien zum Priester geweiht. Im Jahr 2001 übernahm er die Pfarrstelle in Nüdlingen und ab 2005 auch die Filialkirche Sankt Bartholomäus in Haard . In seinem Erinnerungsbildchen wählte er den Spruch: "Der Gerechte muss viel leiden, doch allem wird der Herr ihn entreißen".