Sebastian Reich & Amanda kommen mit ihrem Programm "Glückskeks" am Freitag, 22. November, in den Regentenbau von Bad Kissingen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten hierfür sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/ 804 84 44, unter E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung erhältlich. lgl/Foto: Alexander Testov