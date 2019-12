Glücksfee Gräbner hatte Glück

Am Sonntag fand am Gelände des neuen Parks in der Leonhardstrasse der 3. Weihnachtsmarkt von "Zeyern erLeben" und dem Frankenwaldverein Zeyern statt. Die Gäste wurden mit selbst gemachten Erzeugnissen und verschiedenen Spezialitäten verwöhnt. So gab es in diesem Jahr vegane Gerichte, Pizza, Glühwein und Cranberrypunsch. Selbst die Kleinen aus der Muki-Gruppe bastelten Weihnachtskarten und verkauften sie für einen gemeinnützigen Zweck im Dorf. Der Nikolaus besuchte die Kinder und Bürgermeister Norbert Gräbner spielte Glücksfee bei der Weihnachtsverlosung. Wie es das Schicksal wollte, gewann Gräbner selbst den 1. Preis, einen Baum mit Christbaumkugeln der Firma "Christborn" aus Dörfles-Esbach, die den Schmuck gestiftet hatte. Der Bürgermeister spendete den Christbaum gleich weiter an "1000 Herzen für Kronach" für einen guten Zweck .

Den Sonderpreis, eine Mitfahrt im Argo Amphibien-Spezialfahrzeug im Gelände für zwei Personen, gespendet von der Firma S. Stöhr Tec-quipment aus Zeyern, gewann Paul W. Der Reinerlös des Weihnachtsmarktes kommt dem Ort zugute. Trotz des nicht idealen Wetters konnte der Initiator, Gemeinderat Hubert Bähr, viele Gäste aus nah und fern begrüßen. Er bedankte sich beim Musikverein für die musikalische Umrahmung und der Feuerwehr Zeyern für die Ausleuchtung des Geländes. red