"Glücksfall für Gemeinde"

Eine große Gratulantenschar gab sich zum 80. Geburtstag des Ludwigschorgaster Altbürgermeisters und Ehrenbürgers Fred Popp ein Stelldichein. "Du hast Ludwigschorgast in den 30 Jahren als Bürgermeister und anschließend sechs Jahre als mein Stellvertreter wesentlich geprägt und zu einer Bilderbuchgemeinde entwickelt", sagte Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani bei der abendlichen Geburtstagsfeier im Gasthof Schicker. Sie lobte den unermüdlichen Einsatz, die Zielstrebigkeit und die Hartnäckigkeit ihres Vorgängers.

Von den über 60 größeren Bau- und Entwicklungsmaßnahmen in der Amtszeit Popp rage die Einweihung des neuen Gemeindezentrums mit Rathaus heraus, so Leithner-Bisani. "Nur wer selbst in diesem hohen Maße in unserer Gesellschaft Verantwortung trägt, kann ermessen, wie viel Energie, Kraft und Ausdauer Fred Popp aufwenden musste, um dies alles bewältigen zu können", fuhr die Bürgermeisterin fort. Dabei sei er oft bis an die Grenzen des gesundheitlich Machbaren gegangen. Mit großer Zufriedenheit dürfe der Jubilar zurückblicken.

Die stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende Heike Köhler betonte, dass der Jubilar auch die CSU in Ludwigschorgast maßgeblich geprägt hat. 2005 sei er zum Ehrenvorsitzenden des Ortsverbands ernannt worden. Popp habe den Leitspruch "Politik - näher am Menschen" schon umgesetzt, bevor er zum Leitspruch der CSU wurde. Er sei ein "Glücksfall für die Gemeinde und seine CSU".

Landrat Klaus Peter Söllner gratulierte einem "Mann der leisen Töne", der mit Dorferneuerung, Schule und Kindertagesstätte sowie dem Schleglanwesen unglaublich viel bewegt habe. Söllner sah in dem Jubilar einen wahren Diener, der stets für Ludwigschorgast und seine Bürger da gewesen sei. Fred Popp sei ein herausragender Kommunalpolitiker, der vielen zum Freund geworden sei.

Einen schwungvollen musikalischen Gruß überbrachte der Bürgermeisterchor um Reinhard Holhut, der an dem Tag selbst Geburtstag feierte. Getextet nach der Melodie von "Lilli Marleen" wurde Fred Popp als "ein Mann der Tat" gepriesen. Gerhard Schneider betonte, dass der Jubilar Gründungsmitglied des Chores sei.

Vonseiten der Seniorenunion Kulmbach blickte Vorsitzender Erhard Hildner auf einen kommunalpolitischen Langstreckenläufer. Musikalische Glückwünsche überbrachte auch die Schorgasttaler Blasmusik. Vorsitzender Marco Heuschmann dankte Popp für die große Unterstützung des Ensembles.

Für die Kirche gratulierte Pfarrer Michal Osak zum Achtzigsten. Lang war die Reihe der Vereine und Organisationen. Vom VdK bedankte sich Kreisvorsitzender Klaus Nenninger beim Jubilar für sein jahrzehntelanges Einstehen.

Die Glückwünsche des FC Ludwigschorgast überbrachte Andreas Vogler, die des Gartenbauvereins Klaus-Peter Kugler. Michael Rief gratulierte für den Gesangverein und Michael Kraus für die Laufgemeinschaft. Von der Feuerwehr Ludwigschorgast waren Otmar Neff und David Herde gekommen.

Viele Weggefährten sowie Verwandte, Nachbarn, Freunde und Bekannte hatten es sich bereits tagsüber nicht nehmen lassen, den Jubilar Fred Popp in seinem Anwesen An der Arnitz zu besuchen. Klaus-Peter Wulf