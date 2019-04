Glücklicher Sieg für Küps

In einem packenden Spiel errang der TTC Küps in der Herren-Bezirksliga 2 Lichtenfels gegen ersatzgeschwächte Gäste einen knappen Sieg.

TTC Küps - TV Schwürbitz II 9:7

Nach einer 2:1-Führung nach den Doppeln erhöhten Busch und der sehr starke Gutbrod auf 4:1. Die zwei Einzel im Mittelpaarkreuz holten sich die Gäste klar. Nachdem Fischer trotz einer 2:0-Satzführung noch verlor und auch Kraus sein Einzel abgab, führten die Schwürbitzer mit 5:4. Im Spitzenpaarkreuz musste sich Busch im fünften Satz gegen Meußer geschlagen geben, während Gutbrod auch sein zweites Einzel sicher gewann. Die zwei Punkte in der Mitte gingen überraschend an Küps (6:5): Während Bittruf einen klaren Sieg landete, gewann Deuerling äußerst knapp im fünften Satz. Im Schlusspaarkreuz unterlag Fischer auch in seinem zweiten Einzel gegen den besten Gästespieler Lauer, ehe Ersatzmann Kraus Küps vor dem abschließenden Doppel gegen Ersatzspieler Ilchmann wieder mit 8:7 in Front brachte. Im Schlussdoppel behielten Busch und Bittruf die Nerven zum glücklichen 9:7-Sieg für Küps. km Ergebnisse: Busch/Bittruf - Meußer/Ilchmann 3:0, Gutbrod/Deuerling - Böhlein/Korzendorfer 3:0, Fischer/Kraus - Feulner/Lauer 1:3, Busch - Böhlein 3:0, Gutbrod - Meußer 3:2, Bittruf - Korzendorfer 0:3, Deuerling - Feulner 0:3, Fischer - Ilchmann 2:3, Kraus - Lauer 1:3, Busch - Meußer 2:3, Gutbrod - Böhlein 3:1, Bittruf - Feulner 3:0, Deuerling - Korzendorfer 3:2, Fischer - Lauer 0:3, Kraus - Ilchmann 3:0, Busch/Bittruf - Böhlein/Korzendorfer 3:0.