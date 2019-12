Glücklich in der neuen Heimat

Karl-Heinz Hofmann Helena Stoppel feierte im Kreise ihrer Familie ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin blickt auf ein arbeitsreiches und bewegtes Leben zurück. Sie ist in der Wolgarepublik in Russland geboren und wurde schon in jungen Jahren 1942 unter Stalin der kollektiven Kollaboration beschuldigt und nach Sibirien in ein Arbeitslager deportiert.

Die Jubilarin schenkte drei Töchtern und einem Sohn das Leben. Zu ihrer Familie zählen heute acht Enkel und zwei Urenkel. Ihr Ehemann verstarb vor 22 Jahren. Im Jahr 1993 kam sie als Spätaussiedlerin zu Verwandten nach Neukenroth. 1994 folgte ihr Tochter Dorothea dorthin. Die Familie lebt seither glücklich in Neukenroth und konnte vor wenigen Jahren ein Eigenheim beziehen.

Trotz der Schicksalsschläge lebt Helena Stoppel zufrieden, ist geistig fit und widmet sich auch noch ihrem Hobby, dem Stricken und Häkeln von Wollsocken für die Familie. Durch Fernsehen und Zeitungslektüre nimmt sie auch am Weltgeschehen teil und ist interessiert, was in der Gemeinde passiert, wie sie Bürgermeister Rainer Detsch bei der Gratulation wissen ließ.