Glück ist, "wenn das Herz tanzt und der Verstand atmet"

Glück ist - ja, was ist es denn? So unterschiedlich, wie die Schüler der ersten bis 13. Klassen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Antworten auf diese Frage ausgefallen. Die Kinder und Jugendlichen waren aufgerufen, ihre Auffassung zum Thema "Glück" zu Papier zu bringen.

Erlaubt waren Zeichnungen, Malerei, Collagen, Gemälde oder Materialmix mit Fotografien. "Zeig uns, was dich glücklich macht", das war die Aufgabenstellung des Internationalen Jugend-Wettbewerbs der Volksbanken Raiffeisenbanken. Es ist mittlerweile der 50. Wettbewerb und mit rund 720 000 Teilnehmern pro Jahr der größte Jugendwettbewerb weltweit.

Über 4000 Schüler machten mit

Im Geschäftsbereich der drei Banken: Raiffeisenbank Obermain Nord, VR-Bank Lichtenfels-Ebern und der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein beteiligten sich in diesem Schuljahr wieder mehr als 4000 Schüler aus 32 Schulen: genau 4639 Arbeiten wurden abgegeben! Eine Zahl, die Michael Lieb, stellvertretender Kreisvorsitzender und Bankdirektor, sehr stolz macht.

Dementsprechend hatte die Jury am Donnerstag alle Hände voll zu tun, als sie die nicht leichte Aufgabe hatte, von den 964 Bildern, die es in die erste Vorauswahl geschafft hatten, die 75 regionalen Sieger zu ermitteln. Diese Kreissieger werden bereits im April (Samstag, 25. April) in der Adam-Riese-Halle bekanntgegeben und von Landrat Christian Meißner persönlich ausgezeichnet.

Anschließend werden die Arbeiten nach München weitergeleitet, wo die dortige Landesjury die besten Bilder auswählt und zur Bundes- und danach zur Europa-Jury schickt. Die Preisverleihung an die Sieger wird im September in der Bundeshauptstadt Berlin stattfinden.

"Es ist ein schöner und repräsentativer Ausschnitt von dem, was Kinder malen können", urteilte Michael Lieb. Die Jury, die die Auswahl der lokalen Sieger vornahm, bestand aus Künstlern und Kunstlehrern, viele unterrichten oder sind selbst kreativ.

Glück ist, wenn der Club aufsteigt

Dass Glück unterschiedlich interpretiert wird, zeigen die Motive der Schüler: Für einige Grundschüler ist es bereits Glück ist, wenn es regnet und der Regen die Blumen und Bäume gießt, oder wenn der Club zurück in die Bundesliga käme. Viele malten auch ihr Lieblingstier, mit dem sie schmusen oder herumtoben können. Für die etwas Älteren stand bei den Motiven eindeutig Freundschaft und Familie für "Glück": etwas gemeinsam unternehmen, baden gehen, Musik hören. Wichtig für die Jahrgangsstufen ab der 9. Klasse waren Werte, die man nicht mit Geld bezahlen oder erwerben kann: "gerade in schweren Zeiten die Hand des anderen nicht loszulassen", ein stiller Moment bei Sonnenuntergang als Scherenschnitt oder auch "wenn das Herz tanzt und der Verstand atmet". Man darf auf die Siegerehrung auf lokaler Ebene gespannt sein.