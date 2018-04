Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein drei-jähriger Junge. Zusammen mit seiner Mama befuhr er einen Verbindungsweg vom Kunigundendamm zum Luitpoldhain. Am Ende des Weges konnte der Kleine sein Fahrrad nicht so rechtzeitig abbremsen, dass er über den Gehweg auf die Fahrbahn rollte und es dort zur Kollision mit einem passierenden Pkw kam. Der Bub zog sich nur leichte Verletzungen zu. red