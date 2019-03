"Glück hängt nicht vom Schicksal ab"

Helmut Hof, Leiter des Katholischen Erwachsenenbildungswerkes Erlangen-Höchstadt, referierte auf Einladung der Kolpingsfamilie im Haus kirchlicher Dienste in der Steinwegstraße über die drei Seiten des Glücks - und wie man Glück und Zufriedenheit erfahrbar machen könne.

Im voll besetzten Hildegundissaal ging Hof auch gleich zum Kern der Thematik: Die stärkste Antriebsfeder im Leben eines jeden Menschen sei die Suche nach Glück. Dabei gehe der Mensch beständig der Frage nach, was wirklich glücklich mache und wie man dieses Glück erreichen könne. So trivial es klingen möge: Glücklich werden könne aber nur, wer weiß, was ihn glücklich mache. Die meisten Menschen, so hätten Untersuchungen gezeigt, lägen in der Frage nach dem, was glücklich mache, jedoch ziemlich falsch. Ihr Wohlfühlbarometer pendle nach der Erfüllung lang gehegter Wünsche schnell wieder auf dem alten Niveau ein - meist aufgrund Fehleinschätzungen und falschen Vorstellungen. So träume z.B. einer jahrelang vom Ruhestand - nur, um dann festzustellen, was er für seine eigene Zufriedenheit brauche: eine feste Zeitstruktur, Aufgaben und Erfolgserlebnisse sowie soziale Kontakte - alles, was er auf der Arbeit hatte.

Weil Hof zufolge die naive Glückstheorie "Wünschen, bekommen, glücklich sein" nicht funktioniert, müsse man kritisch hinterfragen: Was ist Glück, und wie können wir es erreichen? Man müsse unterscheiden zwischen den drei Seiten des Glücks: "Glück haben", "glücklich sein" und "das geglückte Leben". In etwas Glück zu haben, mache nicht unbedingt glücklich. Hingegen seien "glücklich sein", so der Referent, "Momente höchster Lebendigkeit - Momente, in denen wir ganz bei uns oder auch ganz außer uns sind. Verständlich, dass wir diese Momente gerne festhalten oder wiederholen möchten".

Glücksforscher wiesen jedoch darauf hin, dass das Streben nach ständigem Glück illusionär sei. Die Erfahrung des Glücks habe immer etwas Momenthaftes, so der Leiter des Bildungswerkes. Die Vorstellung einer "Dauerbefriedigung ohne Genussverschleiß" führe zu einer Spirale der Unersättlichkeit, die typisch für die Gesellschaft sei. Erreicht werde nicht tiefes Glück, sondern bestenfalls Spaß, der ständig neue, stärkere Reize brauche.

Tatsächlich könne man auf Dauer nur glücklich sein, wenn man aus dieser Inflation der Gier nach ständigem Glück aussteigt. "Wer ein Glas Wein wirklich genießen kann, der muss keine zwei Flaschen trinken", so der Referent. Es komme nicht auf die Menge des Erlebten an, sondern auf deren Tiefe und Intensität. Wenn Glück jedoch nicht machbar sei, was könne man dann überhaupt tun, um wenigstens immer wieder Momente des Glücks zu erfahren?

Hof nannte dabei drei grundlegende Punkte: 1. Die Absichtslosigkeit. 2. Die Achtsamkeit auf das Hier und Jetzt. 3. "Flow", das heißt, im Fluss sein. Zur Absichtslosigkeit erklärte er, im Streben nach Glück trete das Paradoxon auf, dass das Glück allenfalls nebenbei auftrete, das heißt, es geschehe einem nur, wenn man es nicht direkt oder krampfhaft anstrebe. Es komme wie von selbst, wenn man zum Beispiel eine Sache von Herzen und ohne eigennützige Absichten tue.

Wichtig seien, zu Punkt zwei, auch die Achtsamkeit auf das Hier und Jetzt. Denn Vergangenheit und Zukunft seien die größten Feinde des Glücks. Anstatt zu denken: Wenn ich das noch erreiche, wenn ich das noch besitze, dann bin ich glücklich, sollte man lieber lernen, den Augenblick als wunderbaren Moment zu erkennen. Achtsam mit jedem Moment umzugehen und ihm die Chance für das Glück zu geben, sei Übungssache, so Hof.

Mit dem dritten Punkt "Flow" sei gemeint, dass, wie ein Forscher herausfand, Menschen am erfülltesten seien, wenn sie im Zustand des höchsten Tätigseins seien. Flow bedeute, in eine Tätigkeit so vertieft zu sein, dass man über ihr alles andere vergisst. "Dann fließt es." Voraussetzung sei jedoch, dass man sich fordere, aber nicht überfordere. Hof: "Ohne zu schauen, was im Trend liegt, entdecken Sie, was Ihnen am Herzen liegt - tun Sie es und bleiben sie dann auch bei dieser Sache. Nehmen Sie sich Zeit dafür, lernen Sie Selbstdisziplin und gesammeltes Aktivsein."

Als dritte Seite des Glücks sieht Hof "das geglückte Leben" welches das gesamte Spektrum menschlichen Lebens in sich birgt: Erfahrungen momenthaften Glücks, genauso Erfahrungen von Schmerz, Krankheit, Verlust und Scheitern. Glück in diesem Sinne sei ein Thema der Lebenskunst, die verschiedenen Seiten in eine Balance zu bringen, in ein stimmiges Ganzes zu integrieren. Das sei nur möglich, wenn man eine Grundhaltung annimmt, in der man sich und sein Leben grundsätzlich annimmt: "Lebenszufriedenheit wird nur der erreichen, der seinen Sehnsüchten auf der Spur bleibt und der sein Leben selbstbewusst gestaltet." So zitierte Hof am Ende noch einen Psychologen: "Glück hängt nicht von positiven Umständen oder dem Schicksal ab, nein, Glück ist machbar. Vorausgesetzt, man ist motiviert genug, kann man mit zwei einfachen Strategien ein glücklicher Mensch werden: Es reicht aus, sich in Dankbarkeit zu üben und anderen Menschen gegenüber hilfsbereit zu sein."

Zu einem weiteren Vortrag lädt die Kolpingsfamilie am Donnerstag, 11. April, 19.30 Uhr, in das Haus Kirchlicher Dienste ein. Thema: "Auf ein Wort: Europa besser machen. Wünsche für das zukünftige Europa." Referent ist Konrad Körner, Kandidat zur Europawahl. Wilfried Stocklassa