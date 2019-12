Sein aktuelles Programm "Glück g'habt" stellt Heinrich del Core am Donnerstag, 6. Februar, um 20 Uhr auf der Museumsbühne unter Kulmbacher Mönchshof-Dach vor. An diesem Abend treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett.

Der preisgekrönte Kabarettist und Comedian überzeugt mit seinem neuen, sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm. Er schafft eine einzigartige Verbindung und Nähe zum Publikum, das sich immer wieder selbst in seinen irrwitzigen Geschichten wiederfinden wird.

"Glück g'habt!" - wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen wird und gesund aus der Nummer rauskommt. "Glück g'habt!" - wenn du dich selber beim Schnarchen nicht hörst. "Glück g'habt!" - hat Heinrich del Core in der letzten Zeit häufig - und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten.

Der Italo-Schwabe nimmt sein Publikum mit auf eine skurrile Reise durch den Alltag. In seinem Handgepäck hat er herrlich komische Geschichten, unzählige Lacher und eine Menge an Humor dabei ... und seine roten Schuhe.

Die Vorstellung beginn um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es bereits an der Museumskasse im Kulmbacher Mönchshof, in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau im Kressenstein und bei okticket.de. red