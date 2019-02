Gloystein verlässt Steinwiesen

Der SV Steinwiesen muss sich für die kommende Saison einen neuen Coach suchen. Der derzeitige Spielertrainer Colin Gloystein wird den Kreisklassisten im Sommer verlassen und sich dem FC Marktgraitz in der Kreisliga anschließen. Das bestätigt Fußball-Abteilungsleiter Jochen Höhn auf Nachfrage. Der gebürtige Steinwiesener Gloystein möchte künftig näher an seinem Wohnort im Lichtenfelser Raum kicken, begründet Höhn die Entscheidung. "Das ist sehr schade und ein herber Verlust für uns, aber natürlich verständlich." Mit möglichen Nachfolgern liefen derzeit Gespräche, sagt Höhn, der sich wieder einen Spielertrainer wünscht.

Gloystein ist seit 2017 als Spielertrainer in Steinwiesen aktiv. In der laufenden Saison erzielte der 28-Jährige sechs Treffer in 16 Partien. Bereits von 2008 bis 2010 lief er für den SV als Spieler in der Kreisliga auf, bevor er zum SV Fischbach wechselte, für den er sieben Spielzeiten in der Kreisliga und Kreisklasse spielte. dob