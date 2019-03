Glockengeläut jetzt besser gedämmt

"Das Problem mit den lauten Glockengeläut in Frauendorf wurde hoffentlich zur Zufriedenheit aller beteiligten erledigt", erklärte Pfarrgemeinderatsvorsitzender (PGR) Hans Rudyk kürzlich bei der Pfarrversammlung der Pfarrei Frauendorf im Gasthof "Schwarzer Adler" in End. Anwohner nahe der Kirche hatten sich durch das Glockengeläut gestört gefühlt.

Schallpegelmessungen in Frauendorf durch das Landratsamt Lichtenfels im Februar 2017 ergaben einen Schalldruckpegel von 65 Dezibel, was über dem Immissionsrichtwert in allgemeinen Wohngebieten liegt (tagsüber 55 Dezibel und nachts 40 Dezibel). Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 Dezibel und in der Nacht um nicht mehr als 20 Dezibel überschreiten.

Nachdem die Bemühungen der Frauendorfer Kirchenverwaltung nicht den gewünschten Erfolg brachte, hatte man im Frühjahr 2018 einen Ortstermin mit Akustikingenieur Hans Högg aus Bamberg. Nach Inaugenscheinnahme vor Ort empfahl der Ingenieur, etwas festes wie Faserzementplatten in der Glockenstube vor den Schallläden in Ost- und Südrichtung einzubringen. Somit wurde schließlich das Problem mit dem zulauten Glockengeläut gelöst und keiner muss auf das gewohnte Glockengeläut verzichten.

Rudyk ging kurz auf das Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl ein. Gewählt wurden Susanne Huber, Michaela Gunzelmann, Andrea Landvogt, Alexandra Rebhan, Daniela Stöckert und Hans Rudyk. Bei den Kirchenratswahlen wurden Marcus Lilie, Matthias Rebhan, Ludwig Röder und Achim Schnapp gewählt.

Anfang November stand ein Ortstermin mit dem Glockensachverständigen Professor Peter im Frauendorfer Glockenturm an. Eine der drei Glocken der Frauendorfer Pfarrkirche stammt wohl aus dem vierzehnten Jahrhundert. "Ein Ergebnis seiner Untersuchungen steht noch aus", erklärte Rudyk. Die geplanten Ausbesserungsarbeiten am Dach, Fenstersimse, Sandsteine sowie Blecharbeiten an der Pfarrkirche sollen im Frühjahr ausgeführt werden.

Anstehende Termine

In diesem Jahr findet die "Ewige Anbetung" am 12. April mit Gottesdienst (um 15 Uhr) und Betstunden für Kaider und End sowie Schwabthal - Frauendorf - Krögelhof und Firmlinge statt, die Erstkommunion am 5. Mai in Frauendorf und am 12. Mai die Jubelkommunion. Am 25. Mai findet ein Bittgang nach Kaider zur Kapelle statt.