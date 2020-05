Glocken werden ausgetauscht

Das evangelische Gotteshaus in Altenstein erhält ein neues Geläut - bereits zum vierten Mal in 100 Jahren. Dieser Tage wurden mit Hilfe eines Krans die alten Glocken aus der Kirche geholt. Die ausrangierten Glocken werden übrigens aller Voraussicht nach noch gute Dienste leisten, denn eine Gemeinde in Afrika, die bereits früher Unterstützung aus Altenstein erfahren hat, hat Bedarf angemeldet. Das Bild entstand bei den Arbeiten. Foto: Ingo Förster