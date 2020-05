Glocken läuten zum Friedensgebet

Am 8. Mai 1945 - vor 75 Jahren - wurden die Waffenstillstandsvereinbarungen für das Ende der Kampfhandlungen des 2. Weltkrieges unterschrieben. In den Gemeinden des Altlandkreises Bad Brückenau werden zu verschiedenen Zeiten Gedenkmöglichkeiten sein. Friedensgebete sind am 8. Mai um 18 Uhr in Weißenbach, um 19 Uhr in Detter, in Wildflecken um 18 Uhr, in Zeitlofs 20.30 Uhr. Um 19 Uhr in Schondra Oberleichtersbach und Bad Brückenau 19 Uhr am Alten Rathaus. Zweimal werden hier die Glocken läuten - um 19 Uhr und um 19.15 Uhr. In Bad Brückenau besteht die Möglichkeit, ab 17 Uhr Gedenkkerzen am Alten Rathaus anzuzünden, die die ganze Nacht über brennen werden. Bei den Gedenkveranstaltungen ist auf Maskenpflicht und nötigen Abstand zu achten.

Gottesdienste in den evangelischen Gemeinden des Altlandkreises ab Sonntag, 10. Mai: Wildflecken 9.30 Uhr, Zeitlofs 10 Uhr, Bad Brückenau Christuskirche (Staatsbad) 9 Uhr, Bad Brückenau Friedenskirche 10 Uhr, Gottesdienst in Weißenbach am 21. Mai um 10 Uhr im Pfarrgarten, um 14 Uhr in Detter in der Oberdorfstraße. Bei den Gottesdiensten gilt Maskenpflicht und die Abstandsregel.