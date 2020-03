Glocken läuten zum Fernsehgottesdienst

Das katholische Pfarramt weist darauf hin, dass am morgigen Sonntag um 9.25 Uhr in den Pfarreien die Glocken zur Teilnahme am Fernsehgottesdienst um 9.30 Uhr im ZDF läuten. Weiterhin lädt Pfarrer Glaeser zu einer Gebetskette ein, in den Kirchen liegen die Texte dazu auf. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstkommunionfeiern in den Pfarreien Marktzeuln, Hochstadt und auch Schwürbitz auf unbestimmte Zeit verschoben wurden, in Schwürbitz auch die Feier der Jubelkommunion. In Marktzeuln soll die Jubelkommunion am 17. Mai statt finden, die Entscheidung über die Durchführung wird nach aktueller Lage getroffen. Die Pfarrbüros sind zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichbar. Für seelsorgliche Notfälle steht Pfarrer Glaeser unter der Telefonnummer des Pfarrbüros Schwürbitz zur Verfügung. red