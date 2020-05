Glocken läuten und mahnen zu Solidarität

Am 8. Mai jährt sich zum 75. Mal des Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Aus diesem Anlass läuten am morgigen Freitag um 12 Uhr die Glocken der evangelischen Kirche Gleisenau, wie aus einer Mitteilung der Pfarrerin Sarah Schimmel hervorgeht.

"Tag der Befreiung"

Sie schreibt dazu: "Gedanklich wissen wir uns dabei mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker verbunden, der in seiner Rede 1985 den 8. Mai als ,Tag der Befreiung' bezeichnete und betonte: ,Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte.'"

Für Menschlichkeit

Die Glocken erinnern laut Pfarrerin an die Befreiung damals und mahnen heute zu Menschlichkeit und Solidarität in der Gemeinschaft der Völker in Europa und auf der ganzen Welt. Im Gebet der Vereinten Nationen heißt es so passend: "Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt, nicht von Hunger und Furcht gequält werden und nicht zerrissen sind in sinnloser Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Mögen wir als Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen den nötigen Mut und die Voraussicht haben, um schon heute mit diesem Werk zu beginnen, aufeinander zuzugehen und Frieden zu schaffen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen. Dazu helfe uns Gott", so die Pfarrerin. red