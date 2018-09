Glocken läuten europaweit

Im Rahmen des Internationalen Friedenstages findet am Freitag, 21. September, von 18 bis 18.15 Uhr ein europaweites Glockenläuten statt. Auch Coburg beteiligt sich an dieser Friedensaktion, wie die Pressestelle der Stadt Coburg mitteilt. "In St. Moriz halten wir zu diesem Anlass ein zentrales Friedensgebet und läuten mit vollem Geläut", erklärt Dekan Stefan Kirchberger. Gemeinden ohne eigene Andacht sind eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Am Glockengeläut selbst beteiligen sich bereits die Johanneskirche, die Heilig-Kreuz-Kirche, St. Matthäus sowie die Kirchengemeinden in Neuses und Creidlitz. Erstmals in der Geschichte läuten an diesem Tag in ganz Europa kirchliche und säkulare Glocken gemeinsam. Diese Veranstaltung gilt als besonderer Höhepunkt des Europäischen Kultur-Erbe-Jahres 2018. red