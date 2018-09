Glocke wird vor Ort gegossen

Direkt vor Ort wird am Samstag, 8. September, am Wiesgarten die neue Glocke für die Kohlenbergkapelle gegossen. Zuschauen kann man ab 9 Uhr, dann ist Festbeginn an der Raiffeisenbank und die Glockenform wird durch Glockengießer Peter Glasbrenner erstellt. Ganztägig herrscht Festbetrieb. Nach dem Gottesdienst um etwa 18.15 Uhr spendet Pfarrer Norbert Wahler den Segen, anschließend wird die Glocke gegossen. Am Sonntag, 9. September, ist von 10 bis 12 Uhr Frühschoppen mit Musik, währenddessen wird die Form geöffnet und die Glocke zum ersten Mal angeschlagen. Außerdem kann am Sonntag ab 13 Uhr jeder seine eigene kleine Bronzeglocke gießen. 20 Teilnehmer sind möglich. Interessierte melden sich verbindlich bei Michael Stöth, Tel.: 0151/559 699 24 an. sek