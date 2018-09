Glimpflicher Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagnachmittag fuhr ein 50-Jähriger aus Baden-Württemberg mit seinen Auto auf der A9 in Richtung München. Kurz vor dem Parkplatz Sperbes überholte der Mann einen auf der mittleren Spur fahrenden Lkw eines Nürnbergers. Beim Wiedereinscheren nach rechts, schätzte er den Abstand zum Lkw falsch ein und streife diesen. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte nach rechts und stieß dann mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw eines 36-jährigen Polen zusammen. Wie durch ein Wunder wurde durch den Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Jedoch entstand an den drei Fahrzeugen nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. Der Pkw-Fahrer kam mit einen Verwarnung von 35 Euro davon.