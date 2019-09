"Gliggentaler" locken Feiernde zur Kirchweih

Jens Fertinger Was vor drei Jahren zum Kirchweihfest so guten Anklang gefunden hatte, sollte heuer nicht schon wieder in Vergessenheit geraten: die Ditterswinder Kirchweihmusik. Unter dem Namen "Gliggentaler" zogen am Samstagnachmittag zehn Musikanten mit ihren Instrumenten durch Ditterswind, um mit flotter Stimmungsmusik aufzuspielen.

An ausgewählten Plätzen lockte die Gruppe mit ihren schmissigen Weisen Einheimische sowie Gäste an. Diese geizten nicht mit Spenden und belohnten so die Musiker einerseits und forderten andererseits damit die eine oder andere Zugabe ein. Als Kirchweihmusikanten hatte man sinnigerweise für den letzten Auftritt an diesem Nachmittag den Platz vor dem Schützenhaus gewählt, das in diesem Jahr das Zentrum der viertägigen Feierlichkeiten bildete.