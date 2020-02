Glen Dimplex in Sonneberg schließt

Geschäftsführung und Betriebsrat der Glen Dimplex EIO GmbH haben eine Einigung zur Schließung des Betriebs in Sonneberg erzielt und eine Vereinbarung über einen Interessenausgleich und Sozialplan unterschrieben. Demnach wird die Produktion spätestens zum 30. Juni 2020 eingestellt, teilt das Unternehmen mit.

Die insgesamt 83 Mitarbeiter werden im Lauf des Februars ihre Kündigungen erhalten. "Uns ist die Schließung unseres Werkes in Sonneberg wirklich nicht leicht gefallen", betont Geschäftsführer Clemens Dereschkewitz laut Mitteilung. Im Sozialplan sei eine nach Altersgruppen gestaffelte Abfindungsregelung vereinbart worden. Außerdem unterstütze Glen Dimplex die Mitarbeiter umfangreich bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Es sei ein Kontingent zusätzlicher freier Tage verabredet worden, das zweckgebunden zur Stellensuche eingesetzt werden könne. Glen Dimplex habe zudem mit zahlreichen Arbeitgebern aus der Region Kontakt aufgenommen und baue eine Stellenbörse auf. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Sonneberg werde eine Messe vorbereitet, bei der sich Arbeitgeber vorstellen und offene Stellen bewerben könnten. Mit der Agentur für Arbeit würden Informationsveranstaltungen direkt im Unternehmen angeboten. "Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem ganzen Bündel an Maßnahmen möglichst allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen nahtlosen beruflichen Neustart ermöglichen können", so Clemens Dereschkewitz. Und Udo Suffa, Betriebsratsvorsitzender der Glen Dimplex EIO GmbH, ergänzt: "Wir haben hart, aber immer fair und auf Augenhöhe verhandelt. In Summe haben wir ein gutes Ergebnis erreicht, bei dem ich jedem - ob Kollegen oder Geschäftsführung - auch künftig noch in die Augen schauen kann."

Die Schließung des Werkes in Sonneberg ist Teil eines umfassenden Restrukturierungsprozesses. "Unser Unternehmen muss schlanker, effizienter und damit wettbewerbsfähiger werden", so Clemens Dereschkewitz. Im Fertigungsbereich des deutschen Stammwerks in Kulmbach würden die bestehenden Produktionslinien modernisiert und die Logistik-Prozesse optimiert. Glen Dimplex ist Anbieter von elektrischen Heizungslösungen und Haushaltsgeräten. red