Gleichzeitig überholt: Zusammenstoß

Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr kam es in der Oberen Saline in Bad Kissingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Fahrer des Pkw wollte den Bus und ein vorausfahrendes Mofa überholen und setzte zum Überholvorgang an. Als der Pkw mit der Motorhaube auf Höhe der Hinterachse des Busses war, entschloss sich der Busfahrer ebenfalls, das Mofa zu überholen und scherte aus. Der Pkw-Fahrer versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen einen Unfall zu verhindern, was ihm nicht gelang. Zum Glück blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt, heißt es im Polizeibericht. pol