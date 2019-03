Gleichstellungsstelle hilft Frauen mit Beratung beim Berufswiedereinstieg

Erfolgreich und motiviert in die berufliche Zukunft starten - das ist der Wunsch vieler Frauen, der sich ohne eine Strategie jedoch kaum verwirklichen lässt.

Insbesondere für Frauen, die nach der Elternzeit oder einer längeren Familienphase wieder ins Berufsleben einsteigen wollen, sind Unterstützung, Fachwissen und Praxistipps von großer Bedeutung. Aber auch berufliche Veränderungen oder eine Verbesserung der Erwerbssituation sind ohne planvolles Vorgehen nicht zielführend zu erreichen.

Deshalb bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge für Frauen aus der Region einmal pro Monat Beratungsgespräche an.

Erkennen der eigenen Stärken

Die Einzelgespräche helfen Frauen dabei, ihre Ziele zu definieren und diese erfolgreich umzusetzen, die eigenen Stärken zu erkennen und durch Praxistipps und Übungen die berufliche Veränderung gut vorzubereiten, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilte. Um im Beratungsgespräch auf die eigene Lage individuell eingehen zu können, erhalten die Frauen vorab einen Fragebogen, in dem sie ihre persönliche Situation schildern und ihre Erwartungen und Wünsche mitteilen können. Dabei wird besonders Wert auf Vertraulichkeit und Datenschutz gelegt. Individuelle Einzelgespräche bei Martina Thomas können Frauen (stets mittwochs) am 27. März, 10. April, 15. Mai, 12. Juni oder 17. Juli wahrnehmen.

Katrin Schmitt bietet am 7. August, 4. September, 9. Oktober, 13. November und 4. Dezember persönliche Beratungstermine im Landratsamt in Haßfurt an. Termine können mit der Gleichstellungsstelle des Kreises Haßberge unter der Telefonnummer 09521/27655 oder per E-Mail unter gleichstellung@hassberge.de vereinbart werden.

Potenzialanalyse für Frauen

Neben den monatlichen Beratertagen im Landratsamt Haßberge bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises auch vier Abendseminare für Frauen an. Anna-Daniela Pickel bietet am 10. April mit dem Thema "Wo stehe ich - und wo will ich hin?" berufliche Orientierung in Form einer Potenzialanalyse für Frauen an. Am 5. Juni steht "Schlagfertigkeit im Business" im Fokus, während sich Daniele Pickel mit "Erfolgreich als weibliche Führungskraft" am 17. September an Frauen richtet, die Interesse an einer Führungsposition zeigen. Am 6. November referiert Katrin Schmitt darüber, wie es Frauen gelingt, motiviert beruflich durchzustarten.

Die Seminare finden jeweils von 18 bis 21 Uhr im Landratsamt in Haßfurt statt. Alle Angebote sind kostenfrei, bedürfen jedoch jeweils einer Anmeldung über die Gleichstellungsstelle im Landratsamt Haßberge. red