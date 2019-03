Gleich zweimal Unfallflucht

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, kam es bereits am Montag, 3. März, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schönbornstraße. Eine 19-Jährige parkte ihr Fahrzeug von 7.10 bis 16 Uhr neben einem kleinen Baumarkt auf dem Parkplatz. Zuhause bemerkte sie auf der rechten Fahrzeugseite am Kotflügel und am Außenspiegel Kratzspuren. Das Spiegelgehäuse war gebrochen. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. - Auch am Samstag, 9. März, flüchtete ein Unfallverursacher, nachdem er zwischen 10.30 und 15.15 Uhr einen geparkten VW, Multivan in der Bräugasse an der Schiebetüre der Beifahrerseite beschädigt hat. Schaden: 1000 Euro. Hinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol