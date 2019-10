Der Familientreff veranstaltet am Wochenende wieder einen großen Secondhandbasar in der Hemhofener Mehrzweckhalle. Zum ersten Mal werden dabei an zwei Tagen Kinder- und Babybekleidung, Spielwaren, Bücher, Kinderfahrzeuge und Babyausstattung verkauft, und zwar am 12. Oktober von 18 bis 20 Uhr und am 13. Oktober von 10 bis 12 Uhr. Schwangere mit Mutterpass dürfen am Samstag bereits um 17.30 Uhr in die Halle. red