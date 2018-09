Gleich zwei Unfallfluchten

Eine 42-Jährige parkte ihren Ford Mondeo am Mittwoch in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz. Nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Radkasten fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 entgegen. Am Donnerstagnachmittag streifte ein 80-jähriger BMW-Fahrer beim Ausparken einen Ford Mondeo. Daraufhin fuhr der Mann 30 Meter einfach weiter in eine andere Parklücke. Eine aufmerksame Zeugin informierte den Fordfahrer, und der Unfallverursacher konnte ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. pol