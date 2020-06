Gleich zwei Unfälle in einer Stunde

Doppeltes Pech hatte eine 59-jährige Fahrzeuglenkerin am Donnerstag in Emskirchen, als sie mit ihrem Opel innerhalb von einer Stunde in zwei Unfälle verwickelt wurde.

Zunächst war der Pechvogel um 9.15 Uhr im Bereich des Normaparkplatzes im Wiesenweg beim Rückwärtsfahren mit einem ebenfalls rückwärts an die Laderampe der Einkaufsmarktes fahrenden Lkw zusammengestoßen. Hierbei entstand Schaden am Pkw in Höhe von 1500 Euro und am Lkw in Höhe von circa 250 Euro.

Eine Stunde später löste sich dann vermutlich die Handbremse des an der Unfallstelle abgestellten Pkw der Frau. Dadurch ist das Fahrzeug ins Rollen gekommen und traf mit der Front auf einen geparkten Renault.

Vorne und hinten demoliert

Der bereits verunfallte Pkw der 59-Jährigen trug bei diesem weiteren Zusammenstoß auch noch einen Frontschaden in Höhe von rund 1000 Euro und der geparkte Pkw ebenfalls eine Beschädigung an der Frontpartie in Höhe von circa 2000 Euro davon. pol