Gleich zwei Motorradunfälle

Am Samstag kam es gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße BA 53 bei Scheßlitz gleich zu zwei Motorradunfällen: Zwischen Dörrnwasserlos und Stübig verlor ein 25-Jähriger in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus; Sachschaden am Krad - etwa 2000 Euro. - Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 24-Jähriger, der mit seinem Motorrad von Krögelhof in Richtung Dörrnwasserlos unterwegs war. Er geriet aus Unachtsamkeit in den Straßengraben. Sachschaden: ca. 500 Euro. pol