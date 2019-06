Gleich zwei Führungen

Am Wochenende bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage folgende Sonderführungen auf der Plassenburg an: Samstag, 15. Juni, 14.15 Uhr: "Kanonen, Krieg und Kasematten" - Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg. Bitte an festes Schuhwerk und warme Kleidung denken. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Tickets sind an der Museumskasse erhältlich. Treffpunkt ist am Tiefen Brunnen im Schönen Hof. Sonntag, 16. Juni, 14.15 Uhr: Familienführung "Keller, unterirdische Gänge, hohe Mauern" - Rundgang durch die Festungswerke für Kinder. Festes Schuhwerk ist erforderlich, zudem ist es in den Kasematten kühl. Eine Anmeldung unter Telefon 09221/8220-12 (9 bis 18 Uhr) ist erforderlich. red