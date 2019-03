Gleich zwei Alkoholsünder "ertappt"

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer zogen Kulmbacher Polizeibeamte am Montagabend aus dem Verkehr. Beide hatten mit mehr als 0,8 Promille am Steuer ihres Wagens gesessen.

Der erste Verkehrssünder fiel einer Kulmbacher Polizeistreife gegen 19 Uhr in der Schützenstraße in Kulmbach auf. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholfahne fest. Der Vortest am Kontrollort ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Der 60-jährige Autofahrer aus dem westlichen Landkreis musste seinen Wagen daraufhin stehen lassen und die Beamten begleiten.

Vier Stunden später erweckte ein 31-jähriger Mann aus dem nördlichen Kulmbacher Landkreis das Interesse einer weiteren Polizeistreife, als er mit seinem VW durch Grafendobrach fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle jenseits der Stadtgrenze konnte auch er durch seinen verräterischen Atem "entlarvt" werden. Für ihn war die Fahrt im Moment der Kontrolle ebenfalls beendet und ein unfreiwilliger Aufenthalt bei der Polizei die Folge.

Beide Autofahrer erwarten nun ein Bußgeld von je 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. pol