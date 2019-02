Gleich vier bekamen den Wanderpokal

Die Wanderungen sind beim Wanderclub gut vorbereitet und kommen bei den Mitgliedern an. Nach der Begrüßung zur Jahresversammlung stellte die Vorsitzende Kathrin Gratz fest, dass alle in 2018 geplanten Wanderungen und Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Weder Wind, Regen noch die starke Hitze konnten die Wandersleute aufhalten, sich in Feld und Flur aufzuhalten.

Sehr erfreut zeigte sie sich über acht neue Mitglieder. An 21 Geburtstagen hätten die Abordnungen des Wanderclubs teilgenommen. Dies soll eine Anerkennung für die Treue sein, die das Mitglied gegenüber dem Verein beweist.

Schriftführer Hellmuth Kiesewetter informierte über die Wanderungen und Ausflüge des vergangenen Jahres. Der Wanderclub hätte sich beim Pfingstferienprogramm, bei der Kirchweih und am Weihnachtsmarkt eingebracht. Den Mitgliederstand beziffert er mit 154, vier Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Wanderwart Timo Höfer blickte in seinem Bericht auf sechs Kurzwanderungen, drei Tageswanderungen, eine Radtour, eine Zwei-Tage-Tour und den Vier-Tage-Ausflug in den Schwarzwald, zurück. Insgesamt nahmen 331 Wanderfreunde an all den Touren teil. Die gesamte Wanderstrecke betrug 181 Kilometer. Als erfreulich wertete der Wanderwart, dass sich von den 154 Mitgliedern 92 Mitglieder aktiv an den Wanderungen im Vorjahr beteiligt hätten.

Zweiter Vorsitzender Erik Friedlein überreichte den Wanderpokal an Sonja Höfer, Timo Höfer, Georg Trautmann und Kathrin Gratz, die an zwölfWanderungen teilgenommen hatten. Damit jeder in den Genuss des Besitzes des beliebten Wanderpokals kommen kann, wird dieser im Laufe des Jahres bei Vereinsveranstaltungen weitergereicht.

Den Bericht mit den meisten Zahlen erstattete Kassier Georg Trautmann. An größeren Anschaffungen nannte er technische Geräte.

Seenplatte im Reiseprogramm

Wanderwart Höfer gab einen Ausblick auf das Wanderjahr 2019. Dieses wartet mit fünf Kurzwanderungen, zwei Halbtageswanderungen, zwei Tageswanderungen, einer Zwei-Tage-Weinfahrt im Oktober sowie einer Vier-Tage-Reise an die Mecklenburger Seenplatte auf. Alle Informationen rund um den Wanderclub können über die Informationstafel am ehemaligen Malerfachgeschäft Wagner in der Bahnhofstraße oder aber im Internet über Facebook eingeholt werden.

Vorsitzende Gratz beschloss mit einem Ausblick auf 2019 und dem bevorstehenden Jubiläum des Wanderclubs im Jahr 2022 die Versammlung. Sie bat, für das Jubiläum Wünsche und Vorschläge zu sammeln. Abschließend präsentierte Zweiter Vorsitzender Friedlein den von Hellmuth Kiesewetter zusammengestellten Jahresrückblick mit Bildern. che