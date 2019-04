Gleich vier Autos beschädigt

Der Bruch eines Traggelenks der Vorderseite am Auto einer 78-Jährigen führte am Dienstagnachmittag dazu, dass insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden und Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand. Die 78-Jährige war gerade auf der Goethestraße in westliche Richtung unterwegs, als das Gelenk brach, sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte ihr Auto einen geparkten Pkw an der Fahrerseite. Weiterhin stieß sie dann frontal in ein weiteres Auto, das wiederum auf ein dahinter stehendes Auto geschoben wurde.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Das Fahrzeug der 78-Jährigen musste abgeschleppt werden.