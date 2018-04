Gleich mehrere Unfallfluchten

Irgendwann zwischen dem 8. und 11. April wurde in der Hallstadter Straße ein Audi A 4 auf der kompletten Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von 1500 Euro. Eine weitere Unfallflucht wurde aus dem Laubanger gemeldet. Hier wurde am Dienstag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein VW angefahren. Sachschaden: 200 Euro. Ebenfalls 200 Euro Sachschaden wurde in der Schlüsselbergerstraße verursacht. Hier fuhr ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 9 und 15 Uhr ebenfalls gegen ein abgestelltes Auto. Zu guter Letzt wurde noch am Kunigundendamm ein BMW beschädigt. Hier hinterließ der Verursacher Schaden in Höhe von 1800 Euro. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 7.15 und 16.50 Uhr.