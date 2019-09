Gleich mehrere Autos total verkratzt

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche wurden in Memmelsdorf, in der Straße "Am Hohen Kreuz", mehrere Fahrzeuge zerkratzt. An einem grauen Seat Leon wurden die linke Fahrzeugseite sowie der Kofferraum beschädigt, hier entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Ebenfalls zerkratzt wurden die linke und die rechte Fahrzeugseite eines geparkten weißen Seat Arona, auch hier entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Des Weiteren wurde ein schwarzer Ford Focus in Mitleidenschaft gezogen, das Heck des geparkten Fahrzeugs wies deutliche Kratzspuren auf. Der Schaden am Ford beläuft sich auf 1000 Euro. Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310. pol