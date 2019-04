Gleich dreimal zu viel "getankt"

Gleich drei Autofahrer, die zu viel "getankt" hatten, hat die Kulmbacher Polizei zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag aus dem Verkehr gezogen. Zunächst war den Beamten am Samstag gegen 12 Uhr in Kulmbach ein 80-jähriger Autofahrer aufgefallen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 0,5 Promille.

In der Nacht zum Sonntag hielten die Beamten dann einen 24-jährigen Mainleuser in der Kulmbacher Straße an. Da sie auch hier Alkoholgeruch feststellten, veranlassten die Beamten einen Atemalkoholtest. Dieser erbrachte einen Wert von 0,68 Promille.

Den höchsten Wert erreichte dann am Sonntag gegen 10 Uhr in Neudrossenfeld ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Haßberge. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,44 Promille festgestellt.

Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, sie mussten ihre Autoschlüssel abgeben. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die beiden anderen Männer müssen sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten, auf sie kommen ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu. pol