Gleich drei Wildunfälle

Am Dienstag ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Hammelburg insgesamt drei Wildunfälle. Zum ersten Unfall kam es in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße 2294 zwischen Hammelburg und Gauaschach. Der Fahrer eines Seat konnte eine Kollision mit einem Reh nicht mehr verhindern. Das Tier flüchtete. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Gegen 18.20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 287 der nächste Unfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem Pkw von Bad Kissingen kommend in Richtung Euerdorf unterwegs, als ein Reh die Straße kreuzte und vom Fahrzeug erfasst wurde. Anschließend verschwand das Tier im Wald. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Weniger Glück hatte ein Wildschwein. Dieses wurde durch die Kollision mit einem VW Polo getötet, als es am späten Dienstagabend auf der Staatsstraße 2290 zwischen Hassenbach und Katzenbach die Fahrbahn überquerte. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 2000 Euro. In allen Fällen wurden die Jagdpächter verständigt. pol