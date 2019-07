Gleich drei Unfallfluchten

Ein in der Fischerei abgestellter BMW wurde in der vergangenen Wochen angefahren. Ein Unbekannter fuhr gegen die vordere rechte Fahrzeugseite und flüchtete anschließend. Der Schaden wird mit 600 Euro angegeben. Eine weitere Unfallflucht wurde aus der Moosstraße angezeigt. Hier wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein geparkter Anhänger angefahren. Der Halter gibt eine Schadenssumme von 300 Euro an. Zu guter Letzt wurde noch ein Garagentor im Kaspar-Zeuß-Weg beschädigt. Hier wurde ein Schaden von 500 Euro hinterlassen. Die Unfallflucht ereignete sich ebenfalls in der Nacht auf Samstag.