Am Montag wurden der Polizei gleich drei Diebstähle von E-Bikes gemeldet. Die Fahrräder der Marken Specialized (Farbe schwarz), Hercules (schwarz) und E-Fire (grau) im Gesamtwert von rund 6500 Euro wurden am Birkengraben, am Heumarkt sowie in der Maria-Ward-Straße gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol