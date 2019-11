Gleich drei Aktionen für einen guten Zweck

Viel zu tun gibt es in der Vorweihnachtszeit für die Basteldamen des katholischen Frauenkreises. Los geht's morgen, Samstag, mit der Beteiligung am Burkheimer Hobbykünstler-Markt, der von 10 bis 16 Uhr im Saal des Landgasthofs Fiedler stattfindet. Für den Adventsabend des Frauenkreises am Mittwoch, 4. Dezember, um 20 Uhr im Pfarrheim Sankt Kilian richten die Damen einen Basar aus und auch beim Seniorenadvent der katholischen Pfarrgemeinde am Donnerstag, 12. Dezember, um 13.30 Uhr im Pfarrsaal bieten sie Handarbeiten an. Das Sortiment der kleinen, vor 46 Jahren gegründeten Gruppe reicht von Sofakissen, Wollsocken, Babysöckchen und Hausschuhen über kunstvoll gestaltete Decken und wärmende Mützen bis hin zu Dekoartikeln aller Art. Mit dem Erlös unterstützen die Damen kirchliche und soziale Zwecke. Wer sich für die Handarbeiten der Gruppe interessiert, kann dies bei den wöchentlichen Bastelnachmittagen dienstags um 14 Uhr im Pfarrsaal. Auch neue Bastler sind stets willkommen. bkl