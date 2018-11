Zum Bericht ",Misstrauensvotum' gegen Meyer" vom 16. November: Nach meinen persönlichen Erfahrungen und aufgrund teils widersprüchlicher Aussagen von Bürgermeisterin Meyer hat sie ihre Glaubwürdigkeit verloren. So verlas sie in der Stadtratssitzung vom 16. Juli vor dem Stadtratsgremium und vielen anwesenden Bürgern Auszüge aus einem Brief des ehemaligen Regierungspräsidenten Wenning, in dem dieser angeblich die Rückwirkung bei der Einführung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Ebermannstadt forderte. Dies erstaunte mich, zumal ich bis dato bei Anfragen in Bayreuth und München immer wieder die Auskunft erhalten hatte, dass die rückwirkende Einführung alleine in der Verantwortung der Gemeinde liege.

Beim der Einsichtnahme in diesen Brief - die Rechtsaufsicht des Landratsamtes bestätigte mir ein "berechtigtes Interesse" dafür - fand sich jedoch kein Hinweis seitens des ehemaligen Regierungspräsidenten, der eine 20-jährige Rückwirkung bei der Einführung der Strabs für Ebermannstadt empfohlen oder angeordnet hätte.

In meinen Augen hat Bürgermeisterin Meyer allein damit ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Das geschilderte Verhalten ist ein Beispiel für das andauernde Taktieren und ihre typische scheibchenweise Informationspolitik. Bürgernahe Politik sieht anders aus und ist viel schwerer umzusetzen als das entsprechende Wahlkampfversprechen.

So freue ich mich, dass nun ein großer Teil der Stadträte aufgewacht ist; lange genug hat es gedauert! Mein Fazit: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Heidi Krauß

Ebermannstadt