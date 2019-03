Glauber ermuntert Schüler, sich in Vereinen und Politik zu engagieren

Bei den Schülern der neunten und zehnten Mittlere-Reife-Klassen der Mittelschule Neunkirchen löste der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) ein in der Fernsehsendung "Jetzt red i" gegebenes Versprechen ein, dass er gerne bereit sei, persönlich mit Schülern ins Gespräch zu kommen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Heinz Richter (FW) und die Schulleitung stellte er sich ihren Fragen.

Trotz eines laut Pressemitteilung vollen Terminkalenders nahm sich Glauber Zeit für die Schüler, die im Rahmen des Unterrichtsfaches Geschichte-Sozialkunde-Erdkunde Fragen an den Umweltminister vorbereitet hatten. Das inhaltliche Spektrum erstreckte sich dabei von seiner Person hin zu aktuellen Themen wie dem Volksbegehren "Rettet die Bienen", Mobilität der Zukunft, Umweltverschmutzung und Klimawandel.

Eine Problematik, die den Schülern besonders auf den Nägeln brannte, war die Tatsache, dass sie nahezu keinerlei Möglichkeiten sehen, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Probleme der Zukunft werden ihrer Meinung nach von Menschen gelöst, die davon teilweise gar nicht mehr betroffen sein werden.

Hierzu gab Glauber den Schülern Ratschläge. Er ermunterte die Jugendlichen, sich in Vereinen und Organisationen zu engagieren, da man dadurch sehr wohl Einfluss ausüben und das gesellschaftliche Leben mitgestalten könne. Außerdem sollten sie sich möglichst frühzeitig für kommunale Aufgaben und Ämter zur Verfügung stellen. So könne man in das politische Alltagsgeschäft hineinwachsen und Entscheidungen beeinflussen.

Die Schüler gaben dem Umweltminister auch einige Vorschläge für die Umsetzung im Landtag mit auf den Weg: Jugendliche sollten zum Beispiel bis zum 18. Lebensjahr kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, um die Umwelt zu schonen sowie die Bereitschaft zur Nutzung zu fördern. Außerdem regten sie die Einführung eines bayernweiten Umwelttages an, an dem alle Bürger in ihrer Umgebung Müll sammeln sollten.

In der Diskussionsrunde in den Klassen wurde von den Schülern vor allem positiv bewertet, dass sich ein überregionaler Politiker Zeit dafür genommen hatte, auf ihre Fragen und Belange einzugehen. Fazit: Persönliche Gespräche mit jungen Menschen seien ein wichtiger Schritt, diesen zu zeigen, dass man sie ernst nehme, und um der Politikverdrossenheit mancher Jugendlicher entgegenzuwirken. red