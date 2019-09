"Glaubensweitergabe heute" im Bistumshaus

Das KAB Bildungswerk Bamberg lädt am 10. Oktober zu einem Vortrag unter dem Motto "Glaubensweitergabe heute - Herausforderungen und Konsequenzen" ein. Referent Konstantin Lindner von der Universität Bamberg stellt Herausforderungen, Möglichkeiten und Grenzen der Glaubenskommunikation vor und gibt Einblicke in aktuelle Ansätze und Projekte. Beginn ist um 19 Uhr im Bistumshaus "St. Otto", Heinrichsdamm 32. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis spätestens 18. September beim KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, Telefon 0951/91691-16, oder per E-Mail unter: kab-bildungswerk@kab-bamberg.de. red