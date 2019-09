Glaubensstärkende Impulse

Zu einem ganz besonderen Abend voller glaubensstärkender Impulse und wertvollen Begegnungen lädt die Freie Christengemeinde Saaletal am Montag, 16. September, in die Gemeinderäume in der Bahnhofstraße 33 ein. Ab 19 Uhr ist Elisabeth Syré zu Gast und erzählt aus ihrem sehr bewegten Leben. Die gebürtige Holländerin mit jüdischen Wurzeln hat als Kind den Holocaust überlebt und steht heute für einen leidenschaftlichen und lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sie ist Missionarin in Südafrika, Israel-Reiseleiterin, Gründerin eines Kinderheimes und Bibellehrerin. Der Eintritt ist frei. sek