Glaubensseminar "Vaterunser"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten ein Seminar über das "Vaterunser" von Freitag, 19. Oktober, 18 Uhr, bis Samstag, 20. Oktober, 17 Uhr, im Diözesanhaus an. Das "Vaterunser" begleitet uns durch die Jahre und Jahrzehnte. Wir beten es auf den Höhen wie in den Tiefen unseres Lebenslaufs. Dieses Seminar bietet einen Einblick in die zentralen Aussagen, die Struktur sowie die näheren und weiteren Hintergründe des Vaterunser. Die Leitung hat Rektor Elmar Koziel inne. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Mittwoch, 10. Oktober, bei den Bildungshäusern. red