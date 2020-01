Glaubensleben in der katholischen Gemeinde

In Romansthal ist am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr Gottesdienst zum Adelgundisfest.

In Loffeld ist am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr Gottesdienst.

Am Donnerstag, 30. Januar, ist um 16 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim und am Freitag, 31. Januar, findet in der Schön-Klinik eine Wortgottesfeier statt.

Die nächste Spätschicht "Denk an dich und lass den Rest mal ruhen" mit der Band "Viels@itig" beginnt am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr in der Annakapelle in Bad Staffelstein.

? Am Samstag, 1. Februar, ist um 19 Uhr in Reundorf Gottesdienst.

Anmeldungen für unsere katholische Kindertagesstätte St. Anna werden am Montag, 9. März, und Dienstag, 10. März, jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr in der St.-Anna-Straße 12 in Bad Staffelstein entgegengenommen. Es können die Kinder angemeldet werden, die ab 1. September 2020 die Kita besuchen möchten.

Am Sonntag, 2. Februar, Darstellung des Herrn - Mariä Lichtmess - ist um 10.15 Uhr in der Annakapelle Kerzenweihe, anschließend Lichterprozession zur Pfarrkirche, dort feiert die Gemeinde Gottesdienst mit Vorstellung der Kommunionkinder. Im Anschluss wird der Blasiussegen gespendet.

Die Kolpingfamilie Bad Staffelstein trifft sich am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im katholischen Jugendheim zu einem Filmabend. Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen.

Kur- und Urlauberseelsorge

"Familienbande" - Kino und Gespräche über Familiennetze und die Verstrickungen, die darin liegen können (Infos zur Filmauswahl unter Tel. 09573/222 78 80), evangelisches Gemeindehaus, Balthasar-Neumann Str. 4, um 19.30 Uhr am 31. Januar und 7. Februar (Pfrin. Anja Bautz / GR Matthias Beck). Sonntag, 2. Februar, heißt es um 10 Uhr bei Zeit zum Pilgern: "Endlich nauswärts". Start in die neue Pilgersaison mit einer leichten Pilgertour durch den Gottesgarten über Jakobskapelle, Eiserne Hand, Viktor-von-Scheffelblick nach Bad Staffelstein; Rucksackverpflegung und Einkehr, Treffpunkt Bahnhof Lichtenfels unter Leitung von Reinhold Bayer. red