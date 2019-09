Im Rahmen der monatlichen Treffs laden der Diakonieverein und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Thuisbrunn am Mittwoch, 11. September, um 15 Uhr in die "Alte Schule" zum Thema "Glaubensgeschwister in Tansania" ein. Nicht nur den Willkommensgruß "Karibuni" wird Katharina Wittenberg vom Missionskreis des Dekanates Gräfenberg vermitteln, sondern auch von Begegnungen mit Glaubensgeschwistern des afrikanischen Landes und der neuen Partnerschaft erzählen. Wie immer organisiert Christa Schmidt Kaffee und Kuchen, Bier und Brotzeit. red