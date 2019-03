Glaube und Leben beim Fasten erneuern

Die kostbare klassizistische Monstranz, die der berühmte Sohn Höchstadts, Johann Baptist Ritter von Spix, seiner Heimatpfarrei gestiftet hatte, stand am Samstagabend mit dem eucharistischen Brot in ihrem Zentrum auf dem Altar der Georgskirche. In bunten Farben und mit Kerzenschein ausgeleuchtet, gestalteten Jugendliche der Pfarrei unter der Leitung von Dominik Schwägerl und Katja Brinkel in der Stadtpfarrkirche das erste Night Fever dieses Jahres.

In den Texten, Gebeten, Liedern und Gesängen wurde nach dem Eröffnungsgottesdienst der Sinn der Fastenzeit als eine Chance, Glaube und Leben zu erneuern, reflektiert. Das Organistenteam und Lorenz Polifke mit der Gitarre untermalten die besinnliche Atmosphäre mit passenden Liedern und ergänzenden musikalischen Meditationen.

Jugendliche streiften durch die Innenstadt, um Passanten spontan einzuladen, das Gotteshaus zu besuchen. Am Samstagabend belebten viele die Innenstadt in und um St. Georg, wo sie zu Ruhe und Einkehr finden konnten. Die starke Interesse am Night-Fever-Abend ließ die Jugendlichen bereits einen weiteren solchen Abend für den Herbst ins Auge fassen. red