Glaube, Kirche(n) und Religion heute

Der Universitätsbund Würzburg setzt am Montag, 11. März, die Wintervortragsreihe 2018/2019 in Bad Kissingen fort. Dr. Boris Kalbheim vom Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts spricht um 19.30 Uhr im Littmann-Atelier. Er widmet sich bei der Gelegenheit dem Thema "Glaube, Kirche(n), Religion in der Gesellschaft heute". sek